وزير الاتصالات يفتتح مشروعات تكنولوجية فى المنوفية السبت

يجري الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غداً السبت، جولة تفقدية في محافظة المنوفية، يفتتح خلالها عدداً من المشروعات التكنولوجية.

وسيكون برفقته في الجولة اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وهيئة البريد المصري، وايتيدا، والشركة المصرية للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات iTi.

وشهدت محافظة المنوفية، عروس الدلتا، نقلة نوعية في تنفيذ منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، شملت مشروع ميكنة جميع الإدارات والمصالح الحكومية التابعة لديوان عام المحافظة، حيث تم مد كابلات الفايبر "الألياف الضوئية" وربط المباني الحكومية، وإنشاء البنية التحتية الرقمية.

وبذلك أصبحت محافظة المنوفية واحدة من المحافظات التي شهدت تطورًا رقميًا هائلاً وكبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر خلال الزيارة افتتاح عدد من مشروعات البنية التحتية والرقمنة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وزيارة مركز إبداع مصر الرقمية والمشاركة في لقاء؛ لاستعراض بعض برامج التدريب وبناء القدرات للشباب وخريجي الجامعات بالمنوفية.

ومن المقرر أيضاً افتتاح عدد من السنترالات ومكاتب البريد بعد تطويرها وميكنتها.

ويطلع الوزير كذلك على تطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، والذي شهد تحويل تلقي الخدمات الحكومية من نظام العمل اليدوي والورقي إلى النظام الرقمي.