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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللجنة التنفيذية لـ«كاف» تجتمع اليوم على هامش نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

اجتماع اللجنة التنفيذية
اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بالجزائر في فبراير 2023

تجتمع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وسينطلق اجتماع اللجنة التنفيذية، برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، في الواحدة ظهرًا (الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة)، وسيناقش الاجتماع عددًا من الأمور، على رأسها عملية تقديم العطاءات الخاصة ببطولتي كأس الأمم الأفريقية 2025 و2027.

كما سيناقش الاجتماع إمكانية إقرار تعديلات على أجندة المسابقات الإفريقية لموسم 2023-2024، وإعفاء الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي من خوض الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها المقبلة.

وسيشارك في النسخة الأولى لبطولة دوري السوبر الإفريقي، 8 أندية، وهي: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، أنيمبا النيجيري، مازيمبي الكونغولي.

اللجنة التنفيذية ستناقش أيضًا الترتيبات الخاصة بالجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي ستقام بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار في 13 يوليو الجاري.

اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دوري السوبر الإفريقي

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