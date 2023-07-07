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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات داخل شوارع وميادين القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الجمعة 7 يوليو، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة. 

وشهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولاً إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولاً إلى الدائري.

وظهرت سيولة مرورية في الطرق المتجهة من ميدان التحرير إلى شرق القاهرة مدينة نصر وبمحور طريق النصر، وصولًا إلى المنصة، وكذا في شارع عباس العقاد والطيران وميدان الشهيد هشام بركات - رابعة العدوية سابقًا- ومحور المشير محمد حسين طنطاوي وصولاً إلى الطريق الدائري.

كما كثفت الإدارة العامة للمرور من انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث.

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