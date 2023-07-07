الدكتور محمود أبو العطا يوضح العلاقة بين فيتامين"د" والسمنة

يقول الدكتور محمود أبو العطا، دكتوراة العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بجامعة القاهرة، إن السمنة أصبحت من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في عصرنا الحديث، إذ يبلغ عدد الأشخاص المصابون بالسمنة حوالي 2 بليون ونصف شخص حول العالم، وفقًا لأحدث إحصاءات عام 2023.

وأضاف أنه لا تقتصر خطورة السمنة على تأثيرها في سهولة حياتك، ومظهرك الخارجي، وحالتك النفسية، لكنها تُزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى، على سبيل المثال لا الحصر أمراض القلب والشرايين، وبعض أنواع السرطان، وكذلك تؤثر على المعدل الطبيعي لبعض الفيتامينات والمعادن في الجسم، مثل فيتامين "د".

ويوصي الدكتور محمود أبو العطا، بعمل فحص لفيتامين "د" أثناء مرحلة نزول الوزن؛ لأنه أُجريت العديد من الدراسات لفهم العلاقة بين فيتامين "د" والسمنة، ولماذا تُعد السمنة واحدة من ضمن أسباب نقص فيتامين "د"؟

ورجحت الدراسات أن هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، تشمل، احتباس فيتامين "د" داخل الخلايا الدهنية المنتشرة في الجسم -كونه قابلًا للذوبان في الدهون- عوضًا عن تصنيع الصورة الفعالة والاستفادة منها، وزيادة حجم الجسم تؤدي إلى زيادة التخفيف الحجمي (Volumetric dilution)؛ ما يؤدي إلى نقص المعادن والفيتامينات، ومن ضمنها فيتامين "د".

ومن الأسباب أيضًا، تجنب التعرض لأشعة الشمس وضعف النشاط البدني، حيث ينعكس سلبًا على نسبة فيتامين "د"، كما أن اتباع عادات غذائية غير صحية تفتقر إلى مصادر فيتامين "د" الطبيعية، وتؤدي جراحات إنقاص الوزن -مثل عملية تكميم المعدة- إلى خفض معدل امتصاص فيتامين "د" من المعدة.

وأُجريت العديد من التجارب حول هل تناول فيتامين "د" ينقص الوزن؟، حيث أكدت الدراسات أن توفير احتياج الجسم من فيتامين "د"، بالإضافة إلى اتباع حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية، وممارسة الرياضة، لهم القدرة على تحفيز الجسم على خسارة الوزن، وتقليل نسبة الدهون، وتثبيط تراكم الدهون داخل الخلايا الشحمية، ورفع نسبة الإنزيمات المحللة للدهون؛ لذا يقل معدل تكوين خلايا شحمية جديدة في الجسم.

كما أن رفع نسبة هرمون التستوستيرون (Testosterone) يؤدي دورًا هامًا في حرق الدهون، كما أن

زيادة نسبة مادة السيروتونين (Serotonin) في الجسم، شأنها التحكم في الشهية، وزيادة الشعور بالشبع، ورفع معدل حرق السعرات الحرارية.

الجرعة اليومية المناسبة لفيتامين "د"



يتراوح المعدل الطبيعي لفيتامين "د" في الدم بين 25-80 نانوجرام/ملليلتر، ولكن، يختلف احتياج الجسم لفيتامين "د" من شخصٍ إلى آخر، باختلاف المرحلة العمرية والحالة الصحية، وكذلك وزن الجسم.

ويُنصح بإجراء تحليل نسبة فيتامين "د" قبل البدء في تناول أي جرعات علاجية، ولكن أشارت الدراسات إلى أن مريض السمنة يحتاج إلى جرعات يومية أعلى من فيتامين "د"؛ لكي تتناسب مع وزن الجسم، وقد تصل الجرعة اليومية لمريض السمنة إلى 70-80 وحدة دولية/ كيلوجرام.

ويفضل تناول فيتامين "د" تحت إشراف الطبيب؛ لمعرفة الجرعة المناسبة لكل حالة.

وبالرغم من العلاقة بين فيتامين "د" والسمنة، لكن تناولك فيتامين "د" وحده لا يكفي لخسارة الوزن، لكن عليك اتباع حمية غذائية مناسبة، وممارسة الرياضة؛ للوصول إلى الوزن المثالي.