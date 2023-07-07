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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"تويتر" تهدد بمقاضاة "ميتا" جراء إطلاقها "ثريدز"

تويتر
تويتر

هددت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" باتخاذ إجراء قانوني ضد تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لفيسبوك واجتذب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، إن محامي تويتر أليكس سبيرو، بعث رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ يبلغه فيها بهذه الخطوة.

وقال سبيرو في رسالته، إن "تويتر يعتزم تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية"، وفق ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

واتهم سبيرو "ميتا" في رسالته بالاستعانة بموظفين سابقين في تويتر "مطلعين على أسرار تجارية لتويتر أو لا يزال بإمكانهم الوصول إليها وغيرها من المعلومات السرية للغاية".

ولم ترد "ميتا" و"سبيرو" فورا على طلبات رويترز للتعليق.

وتصدر ثريدز، الذي أُطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص بشركة آبل في بريطانيا والولايات المتحدة الخميس.

ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل زوكربيرج، ومالك تويتر إيلون ماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما لخوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيجاس.

وبرز منافسون كثيرون لتويتر بعد استحواذ ماسك عليها في صفقة قيمتها 44 مليار دولار العام الماضي.
واتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة قرارات مثيرة للجدل تسببت في عزوف المستخدمين والمعلنين عن المنصة.

وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميا، بحسب قناة الحرة. 

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