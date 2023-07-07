الجزائر تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

أعلنت الجزائر، الخميس، منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية بعد العملية العسكرية الإسرائيلية فيها.

وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية وذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وأعرب عن تضامن الجزائر الدائم مع "نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".