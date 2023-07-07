تريزيجيه: لن ألعب فى مصر سوى للأهلى

تحدث محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، عن بداياته مع كرة القدم في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: "انضممت إلى صفوف الأهلي وعمري 8 أعوام فقط، وتألقت في أول مباراة لي وأحرزت 3 أهداف".

وأضاف: "رحلت عن الأهلي وعمري 17 عامًا والإداري طلب مني إعادة الملابس التي حصلت عليها من النادي في ذلك الوقت وأصبحت لمدة 4 أشهر بدون نادٍ".

وتابع: "أحد الوكلاء شاهدني في إحدى المباريات داخل قريتي بكفر الشيخ، ورشحني للتجنيس في المنتخب القطري، وعندما طلب علي ماهر مدرب الناشئين بالنادي الأهلي حينذاك عودتي للنادي وافقت على الفور".

وواصل حديثه: "كنت قريبا للغاية من اللعب باسم منتخب قطر لكن بعد مكالمة علي ماهر قررت العودة للنادي الأهلي مرة أخرى".

وأتم: "عندما سأعود إلى مصر مجددًا سأنضم للنادي الأهلي، ولن ألعب في آي نادٍ داخل مصر سوى للأهلي".