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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأوقاف" توضح تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصى أثناء العمل بمقر العاصمة الإدارية

اللاب توب
اللاب توب

أوضح الدكتور عبدالله حسن،  المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصي والهاتف أثناء العمل بمقر وزارة العاصمة الإدارية، قائلًا: "إن الدولة المصرية تشهد انطلاقة حديثة وكبيرة نحو المستقبل، حيث يوجد تحديث لنظم الإدارة في ظل الجمهورية الجديدة". 

وأضاف الدكتور عبدالرحمن حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارة الأوقاف بدأت في العمل الرسمي من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء الماضي، وتم إتمام نقل جميع العاملين، وجميع الخدمات التي كانت تقدمها الوزارة في باب اللوق، لتقديمها من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن وزير الأوقاف أكد في أكثر من اجتماع، آخرها الاجتماع الأخير، على أن جميع طاقم العمل سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق الرسالة المنوط بها العمل في وزارة الأوقاف، واستخدام النظم الحديثة التي أصبحت موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء ما توفره الدولة من تجهيزات للمباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، فكان واجب على الجميع أن يلتزم .

وأشار إلى أنه في هذا الضوء، أصدر الوكيل الدائم عددا من التعليمات؛ منها حظر استخدام الموبايل في الأمور الشخصية إلا للأمور الطارئة، أي يكون استخدام الموبايل لصالح العمل طوال فترة العمل، أما الاستخدام الشخصي يكون عند الضرورة فقط، إلى جانب منع استخدام اللاب توب الشخصي داخل مقر الديوان العام، حيث سيكون هناك جهاز مخصص من قبل الوزارة يوفر عليه جميع المعلومات الضرورية للعمل.

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