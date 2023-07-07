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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: أوكرانيا تحتاج إلى "الصدق" فى علاقاتها مع "الناتو"

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تريد "الصدق" في العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وصرّح زيلينسكي للصحفيين إلى جانب الرئيس التشيكي بيتر بافيل: "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا"، مضيفًا قبل قمة مهمة للناتو في فيلنيوس، أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف".

جولة لتسريع الانضمام للناتو

وصل زيلينسكي إلى العاصمة التشيكية براغ، أمس الخميس، في إطار جولة لحشد الدعم لتسريع مسار انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي قبل قمته في الأسبوع المقبل.

وخلال القمة التي ستنعقد على مدار يومي 11 و12 يوليو في عاصمة ليتوانيا، تسعى كييف إلى الحصول على إشارة واضحة من الحلف على أن بوسعها الحصول على العضوية عندما تنتهي حربها مع روسيا.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا تريد الانضمام بأسرع ما يمكن، فإن الدول الأعضاء بالحلف منقسمة في الرأي بشأن سرعة اتخاذ هذه الخطوة، حيث تشعر بعض الدول بالقلق إزاء تحركات تخشى من أنها قد تقرب الحلف من خوض حرب على أرض الواقع مع روسيا.

وأفاد مكتب بيتر بافل الرئيس التشيكي في بيان بأن "هدف زيارة الرئيس الأوكراني هو أن تكون تعبيرا عن التقدير للدعم الذي قدمته جمهورية التشيك إلى أوكرانيا منذ بداية العدوان الروسي والحصول على تطمينات مشتركة بأن هذا الدعم سيستمر".

وأضاف البيان: "خلال الاجتماع، ينبغي للزعيمين تنسيق موقفيهما قبل قمة حلف الأطلسي في فيلنيوس حيث من المتوقع بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا ضمن أمور أخرى".

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