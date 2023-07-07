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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء محمد الشريف يوضح مشروعات البنية الأساسية فى مدينة الإسكندرية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل مشروعات البنية الأساسية في مدينة الإسكندرية، قائلًا: "بعد ما حدث في عام 2011 من عشوائية زادت الضعف، وأبنية بدون ترخيص، وتم بناء آلاف المباني والأبراج مكونة من 25 طابق لـ 30 طابق، حيث يوجد توسع رأسي غير عادي".

 

وأضاف الشريف خلال لقاءه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمد رزق، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن التعداد السكاني يزيد بشكل مرعب، مع وجود بنية أساسية متهالكة، وتغيرات مناخية أدت إلى أمطار تسببت في غرق الإسكندرية العديد من الممرات، مع الوضع في الاعتبار، أن العام الأخير لم يحدث فيه أي غرق لشوارع الإسكندرية، حيث تم البدء في عمل مشروعات ضخمة قوية في البنية الأساسية، مع فصل مشروعات الصرف الصحي عن مشروعات استراتيجية الأمطار. 

 

وأشار إلى أن مشروعات استراتيجية الأمطار نفذتها جامعة الإسكندرية، حتى نصل بكميات مياه الأمطار في نهاية المراحل التي ستتم، أن تصل إلى الدلتا الجديدة للاستفادة من كل نقطة مياه. 

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