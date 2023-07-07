عبدالحليم قنديل: هجوم كييف المضاد "فشل مطلق"

كشف الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، أخر تطورات العملية العسكرية الروسية في روسيا.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن حلف الناتو باعتباره عسكري هو نظام جاد للدفاع المشترك وأي اعتداء على دولة يعتبر اعتداء على دول الحلف جميعاً.

وأضاف أن هذه النقطة الجوهرية دافعه لتردد المترددين وتشبس المتشبسين، وأوكرانيا تتشبس بذلك لأنه سارت تدرك أن على الرغم من هذا التدفق الهائل من الأسلحة للميدان الأوكراني والخبراء والمعونات والمعلومات المخابراتية، أدركت أوكرانيا أن المقدرة على استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا تدخل في باب المستحيلات.

وتابع:" هجوم الغرب المضاد بقيادة كييف فشل، وبدء هناك استخدام للسياسات الخاطئة والتعبيرات الغربية، ولكن في واقع الأمر فشل وعجز عن التقدم".