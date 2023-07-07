التنمية المحلية: أنفقنا 90 مليار جنيه لتنفيذ 12 ألف مشروع فى مجال الطرق

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة شهدت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو كان لها الفضل الأكبر في المشروعات والإنجازات وتحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، نفذنا مشروعات باستثمارات بلغت 360 مليار جنيه خلال 10 سنوات، بتوجيهات الرئيس السيسي ومتابعة دقيقة من رئيس مجلس الوزراء، وتنوعت ما بين رصف طرق ورفع كفاءة للطرق المحلية، وإنشاء الكباري على المزلقانات الخطرة، وإنشاء مشروعات بمياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أنه تم رفع مستوى النظافة العامة والميادين والإنارة، وتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية بواقع 12 ألف مشروع في ملف الطرق باستثمارات تصل إلى 90 مليار جنيه.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، جاري تنفيذ 2000 مشروع لتحسين البيئة ومنظومة المخلفات، وتغطية المجاري المائية داخل الكتل السكنية، حيث تم صرف 57 مليار جنيه لـ 7200 مشروع ضمن خطط الوزارة.