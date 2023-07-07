هينزلوا المياه فى أمان.. اللواء محمد الشريف يوضح فكرة شاطئ «لذوى الهمم»

أوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل فكرة شاطيء "لذوي الهمم"، قائلًا: "إن الفكرة بدأت بعمل شاطيء مجاني، وهو أطول شاطيء في الإسكندرية بطول 230 متر، وهو مجاني لكل الأسر".

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أهل الإسكندرية وضيوف الإسكندرية يمكنهم الدخول إلى الشاطئ المجاني بالبطاقة الشخصية، والكراسي تكون جاهزة بأي عدد غرف خلع الملابس جاهزة، الحمامات جاهزة، على أعلى مستوى لأي شخص ولا يوجد أي موانع.

وأشار إلى أن الشاطيء المجاني بالإسكندرية يأتيه ناس من كل مكان، لافتاً إلى أنه متاح لكل الأسر وبأي عدد.

وبين أن الشاطيء المجاني تفرع منها فكرتين رائعتين؛ وهي فكرة شاطيء ذوي الهمم، وقد كانت فكرة لشباب صغير في السن، ويعمل في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لافتا إلى أن شاطيء ذوي الهمم يخص كل ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الجالسين على كراسي يستطيعون النزول إلى داخل البحر بالكراسي، وهناك من يؤمنهم بالكامل.