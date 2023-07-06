خبير سياسى: القوى العسكرية الإسرائيلية "عقيمة للغاية"

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير السياسي، إن عددا كبيرا من قيادة الجيش الإسرائيلي يعانون من شعور الإهانة الكبير، وذلك بسبب زيادة عدد الأحزاب الخارجية المعادية للجانب الإسرائيلي أبرزها حزب الله والمقاومة الفلسطينية وكذلك إيران، معبراً: "هناك تغيرات كثيرة في المجتمع الإسرائيلي والقوى الإسرائيلية قوى عقيمة للغاية، حيث لم يتم تحديث هذه القوى منذ عشر سنوات".

انهيار القوى العسكرية الصهيونية

وأكد الدكتور طارق فهمي، خلال لقائه ببرنامج "إي تي سي" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن إسرائيل بحاجة إلى دولة تخلو من العناصر الغريبة، خاصة أن عرب ١٩٤٨ يمثلون ٢٠٪ من الشعب الإسرائيلي.

معلومات المواطنين الفلسطينيين

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن الرقب، خبير سياسي، أنه منذ أن يُولد طفل فلسطيني يتم أخذ صورة لشهادة ميلاد الطفل من الجانب الإسرائيلي، وعند استخراج المواطن بطاقة شخصية يكون للجانب الإسرائيلي أيضا نسخة منها، لذا جميع بيانات الشعب الفلسطيني على أجهزة الصهيونية.