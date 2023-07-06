ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس "القومية للتأمينات" يكشف تفاصيل إنهاء انتداب موظفين بسبب الذمة المالية

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا توجد أزمة تخص المنتدبين للهيئة القومية للتأمين، لافتا إلى أن هناك 1400 منتدب تم إنهاء الانتداب لأسباب مختلفة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرقام التي ترددت عن وجود 2000 منتدب مبالغ فيها، مشيرا إلى أنه يوجد 1400 منتدب وهناك بعض التضخيم في هذا الملف، وهناك حالات تمت بناء على طلب المنتدبين.

وأشار إلى أن 1728 منتدبا أنهوا انتدابهم الفترات الماضية منهم 513 بناء على طلبهم، مشددا على أنه لا توجد أزمة بملف المنتدبين، وتم إنهاء انتداب 80 شخصا بسبب الذمة المالية.

وشدد على أن عمليات التقييم تتم وفقا للتقارير السنوية، لافتا إلى أنه يوجد مؤهلات لا تتناسب مع طبيعة عمل الهيئة وهناك حالات أيضا لا ينطبق عليها شروط النقل، مؤكداً أن الهيئة لم ولن تتخل عن موظفيها ذوي الكفاءة والذمة المخلصين للهيئة، لافتا إلى وجود لجنة تقوم بفحص كافة الحالات الخاصة بالمنتدبين.

مواد متعلقة

رانيا يحيى: المصريون القدماء أصحاب الريادة فى الفنون وأول من استخدموا آلات النفخ

الأكبر فى الشرق الأوسط.. العالم يترقب انطلاق مهرجان العلمين الجديدة 2023 (فيديو)

صفاء النجار: مصر فى أشد الحاجة لكل مشروع جاد يهدف للتغيير ونشر الثقافة

صفاء النجار: مصر لديها عدد كبير من المبدعين فى كل المجالات

طارق الشناوى: مشروع "الأساتذة" يُعيد التراث لملايين المصريين

رئيس الأوبرا: مشروع "الأساتذة" يتضمن إعادة صياغة أشهر الألحان المصرية

رئيس الأوبرا يُشيد باستعدادات "الشركة المتحدة" لنقل فعاليات حفل "الأساتذة"

نائلة جبر: نعمل على تجديد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

الأكثر قراءة

ضبط شاب يصور السيدات من أعلى السطح أثناء الاستحمام بالقاهرة

عالم مصرى يكشف رحلة بحثه العلمى فى العلاج الإشعاعى لمرضى السرطان

اتحاد الكرة: 6 آلاف مشجع لحضور ديربى الأهلى والزمالك

الداخلية تكشف حقيقة اتهام شخص بالتعدى على طليقته فى الإسكندرية

تفاصيل تعرض بريتنى سبيرز للاعتداء من قبل حارس أمن

لا يفوتك هذا المساء| مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية.. والمدن الساحلية ترفع شعار «كامل العدد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا