تحرير 12 مخالفة تموينية بحملة رقابية على المحلات التجارية والمخابز بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة تموين المركز والجهات المعنية حملة رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 12 مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز شنت حملة تفتيشية ورقابية مكبرة علي المحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج أسفرت عن تحرير 12 مخالفة متنوعة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت علي النحو التالي: ففي مجال المخابز البلدية تم ضبط 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن ومحضر عدم وجود سجل زيارات.

وفي مجال المحلات التجارية تم تحرير محضر بيع سلعة بأزيد من السعر الرسمي والتحفظ علي 66 علبة سجائر ومحصر سلعة بدون فواتير وتم التحفظ علي 14 شيكارة علف تزن 40 كيلو وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية لفرض الانضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا علي صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات والتي تتم بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تتم بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها بشكل يومي، مشددًا على استمرار الحملات على المخابز لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز.