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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل تعرض بريتنى سبيرز للاعتداء من قبل حارس أمن

بريتني سبيرز
بريتني سبيرز

تقدمت مغنية البوب الأكثر شهرة بريتني سبيرز ببلاغ للشرطة، بعد أن تعرضت لضربة خلفية على يد حارس أمن لصالح فيكتور ويمبانياما في لاس فيجاس الأربعاء المقبل. 

وورد أن بريتني سبيرز قدمت بلاغًا للشرطة يزعم أنها تعرضت للضرب بعد أن تعرضت لضربة خلفية وسقطت أرضًا على يد أحد أعضاء فريق الأمن التابع لنجم الدوري الأمريكي للمحترفين فيكتور ويمبانياما ليلة الأربعاء في لاس فيجاس.

ووقع الحادث المزعوم، الذي أبلغت عنه TMZ لأول مرة وتم تأكيده لاحقًا بواسطة Rolling Stone وUs Weekly في مطعم Catch في فندق Aria نحو الساعة 8:30 مساءً. 

كانت سبيرز وزوجها سام أصغري وضيفين آخرين يدخلون المطعم، عندما رصدت ويمبانياما أطول لاعب نشط في الدوري الأمريكي للمحترفين على ارتفاع 7 أقدام و4 بوصات.

وفقًا للمصادر لصحيفة الجارديان، اقترب سبيرز الذي يقال إنه معجب بالظاهرة الفرنسية البالغة من العمر 19 عامًا من ويمبانياما لطلب صورة معًا وربت عليه على ظهره مدير الأمن في سان أنطونيو سبيرز الذي قام بتجنيد ويمبانياما لأول مرة في الشهر الماضي، زُعم أنه استخدم سبيرز بظهر اليد، مما دفعها إلى الأرض.

ويُزعم أن حارس الأمن اعتذر لنجمة البوب البالغة من العمر 41 عامًا أثناء استمرارها في تناول العشاء: "أنت تفهم كيف يكون الأمر عندما يتزاحم المعجبون بك، بعد تشاور فرقهم الأمنية، قدم فريق سبيرز محضرًا للشرطة يزعم تعرضه للضرب.

وقالت الشرطة في بيان الخميس: "في 5 يوليو 2023، في الساعة 11 مساءً رد ضباط LVMPD على عقار في 3700 بلوك في لاس فيجاس بوليفارد بخصوص تحقيق حول البطارية"، "لقد تم توثيق الحادث في محضر للشرطة ولم يتم إصدار أي توقيف أو إدعاء لن يتم تقديم أي تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

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