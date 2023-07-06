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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأكبر فى الشرق الأوسط.. العالم يترقب انطلاق مهرجان العلمين الجديدة 2023 (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا مصورًا حول استضافة مدينة العلمين الجديدة خلال صيف 2023، لأكبر مهرجان فني ورياضي، يقام في منطقة الشرق الأوسط، والمقرر انعقادع خلال الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، تحت مسمى “مهرجان العلمين الجديدة” ويضم 12 نشاطا متنوعًا بين الرياضي والترفيهي والفني.

ويضم مهرجان العلمين الجديدة 2023، عددا من الفعاليات المتنوعة، منها "عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، وحفلات لـ فنانين محليين وعرب ودوليين، وبطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وبطولة بادل عالمية.

وتشمل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، عروضًا للطائرات، وبطولة للتجديف، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدى جيت سكي، وموكب الفراعنة للسيارات، وهو الحدث الذى سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

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