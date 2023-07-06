صفاء النجار: مصر في أشد الحاجة لكل مشروع جاد يهدف للتغيير ونشر الثقافة

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إن مصر في أشد الحاجة لكل مشروع جاد يهدف للتغيير ونشر الكتاب والثقافة والقراءة سواء من الدولة أول القطاع الخاص مثل مهرجان دوائر الثقافية الذي انطلق اليوم.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن المهرجان يخدم كل المهتمين بالأدب وصناع الثقافة والنشر والفن.

وأشارت إلى أن مهرجان دوائر يقدم معرض للكتب يخدم مختلف أذواق القراء، وبالتالي وجود هذا المهرجان الذي يهتم بالصغار واليافعين والكبار هو إضافة كبيرة في إثراء الواقع الثقافي وزيادة الاتصال بين المبدعين والقراء، موضحة أن المهرجان يقام في سينما راديو وسيتمر حتى 15 يوليو الحالي.