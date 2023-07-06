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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زكي القاضي: "30 يونيو" أنقذت المصريين من مخطط الإخوان لتفتيت الهوية

زكي القاضي
زكي القاضي

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستهدف تغيير شكل وهوية الدولة المصرية، وهو ما أكدته كلماتهم عن حكم مصر لـ 500 سنة.

وأضاف “القاضي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "افتح باب قلبك" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بهي الدين، عبر فضائية cbc: "الحمد لله إننا رحنا لـ 30 يونيه في هذا التوقيت عام 2013م، قبل أن تبدأ الجماعة الإرهابية في تنيذ مخططها الجهنمي الخبيث لتفتيت الهوية الوطنية للمصريين". 

وتابع: "ربنا أنقذ مصر والمصريين بثورة 30 يونيه، وبيان 3 يوليو الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها كل الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية، والتي كانت تحافظ على الهوية الوطنية والاستقلال الوطني". 

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