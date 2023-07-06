صفاء النجار: مصر لديها عدد كبير من المبدعين فى كل المجالات

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إنه يجب على المرء أن يتعلم ويقرأ الكتب المفيدة والقيمة ويدع الحياة تتكفل بكل شيء.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن مصر لديها عدد كبير من المبدعين في كل المجالات ومن المجالات الإبداعية النشطة في الصيف مجال الأدب.

وأشارت الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إلى أن أحدث الإصدارات الأدبية التي ظهرت مؤخراً رواية العروس للكاتب حمدي الجزار، وشتاء داخلي للكاتب أحمد زغلول الشيطي، ورواية كل يوم لمحمد عبدالنبي.