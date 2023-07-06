طارق الشناوى: مشروع "الأساتذة" يُعيد التراث لملايين المصريين

كشف طارق الشناوي، الناقد الفني، عن تفاصيل بث أولى حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع "الأساتذة" غدًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن حفلات مشروع "الأساتذة" تمثل مشروعاً عظيماً لإعادة التراث والفن الجميل إلى الملايين من المصريين.

وأضاف أن كل مطرب أو مطربة مع التوزيع الجديد الذي يوفره مشروع "الأساتذة"، يعطي نوعا جديدا من الفن، موضحاً أن التعاون بين الشركة المتحدة ودار الأوبرا يعطي تناغما جديدا في الكلاسيكيات.