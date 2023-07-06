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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الأوبرا: مشروع "الأساتذة" يتضمن إعادة صياغة أشهر الألحان المصرية

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر

كشف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن تفاصيل بث أولى حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع "الأساتذة" غدًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن مشروع "الأساتذة" يتضمن إعادة صياغة الألحان المصرية لكبار الملحنين، وهو مجال لا ينقطع ولا ينتهي.

وأضاف، أن تنظيم حفل في مسرح يتسع لألف أو ألفين مشاهد بأنه عمل جيد، لكنه مثل "اللي بيغني في الأوضة ومحدش سامعه غير اللي حواليه"، مشبهًا المسرح بـ"الغرفة"، لكن نقل قناة الحياة للحدث على الهواء مباشرة سيجعله يصل لملايين المصريين.

وأوضح أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجهته بالاهتمام بمشروع الأساتذة بعد عرض الفنان مدحت صالح له، مؤكدًا تحمسها له نظرًا لأنه مشروع ثري للغاية.

وشدد على أن المجال مفتوح لكل الفنانين الراغبين بالاشتراك في مشروع "الأساتذة"، مؤكدًا أنه مشروع محل اهتمام لكل الفنانين المصريين والعرب.

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