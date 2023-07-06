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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الأوبرا يُشيد باستعدادات "الشركة المتحدة" لنقل فعاليات حفل "الأساتذة"

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر

كشف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل بث أولي حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع "الأساتذة" غداً الجمعة، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وقال “داغر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن التعاون القائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنقل حفل الفنان مدحت صالح المُذاع غدًا حصريًا على شبكة تليفزيون “الحياة”، سيجعل الفن الراقي المُقدم على المسرح الكبير غدًا يصل إلى الملايين من المصريين، ومحبي الفن المصري حول العالم.

وأضاف أن وزارة الثقافة ودار الأوبرا قادرتان على خلق مستوى فني راق في الحفلات والعروض المقدمة، لكن ينقصهما الترويج، وهو ما ستسهله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقناة الحياة، حتى يصل محتوى الحفل للملايين.

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