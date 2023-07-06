نائلة جبر: نعمل على تجديد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن هناك عدد من الأنشطة التي تقوم بها وزارة الدولة للهجرة وهي أحد أعضاء الدولة في مكافحة ظاهرة الهجرة.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن مصر لديها أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يعرف الجريمة ويضع العقوبات الرادعة ضد المهربين في ظاهرة الهجرة الغير شرعية، موضحاً أن اللجنة الوطنية غلظت العقوبات ضد القائمين علي هذه الظاهرة، متابعة: "نعمل على تجديد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الشباب".

وأشار إلى أن مصر تختلف في شئ أساسي كونها دولة مستقبلة للهجرة ولديها 9 مليون أجنبي، وفقاً للاحصائيات العالمية، موضحاً أن مصر مستقبلة لأعداد كبيرة من الهجرة وتفوق كثيراً ما تتعرض له دول أخرى.