"الدستور" ترصد استعدادات الأحزاب للانتخابات الرئاسية 2024

تواصل الأحزاب السياسية استعداداتها لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، عبر عقد اجتماعات لقياداتها وهيئاتها العليا، وذلك للاستقرار على الدفع بمرشح رئاسى من داخل الحزب من عدمه، أو تحديد المرشح الذى سيدعمه فى هذه الانتخابات.

وأعلن حزب «الوفد» عن المشاركة فى الانتخابات من خلال الدفع بمرشح، دون تحديد اسمه حتى الآن، وسط صراع على الترشح لم يُحسم بعد بين كل من عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، وفؤاد بدراوى، عضو الهيئة العليا.

وقرر حزب «الشعب الجمهورى» المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من خلال الدفع بمرشح.

كما أعلن «تيار الاستقلال» عن ترشيح أحمد الفضالى، رئيس التيار وحزب «السلام الديمقراطى».

يأتى ذلك فى أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات العمل على «تنقيح» قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى جانب مناقشة بعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجى المتاحة فى إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية.

وتعهدت «الوطنية للانتخابات» بالبناء على ما تم اعتماده فى الاستحقاقات السابقة لتخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدنى وغيرها، فى إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

«الشعب الجمهورى» الدفع بمرشح والاستقرار عليه خلال أيام بعد استيفائه الشروط

أعلن حزب «الشعب الجمهورى» عن توجيه الدعوة للهيئة العليا للانعقاد خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل التوافق على المرشح الأنسب للحزب فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، على أن يستوفى كل الشروط المنصوص عليها فى المادتين «١٤١» و«١٤٢» فى الفرع الأول من الفصل الثانى من الدستور، وتزكيته مما لا يقل عن ٢٠ عضوًا فى مجلس النواب.

وقال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب «الشعب الجمهورى»، إن هذه الخطوة تأتى انطلاقًا من نتيجة فرز أصوات الاقتراع السرى المباشر لكل من أعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسى والهيئة البرلمانية والأمانة المركزية بالحزب، أمس الأول، التى أسفرت عن «الموافقة على الدفع بمرشح من الحزب للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، وتفويض الهيئة العليا للحزب فى اختياره».

وأوضح «أبوهميلة»، فى بيان للحزب، أن «الشعب الجمهورى» استند إلى ركيزتين رئيسيتين شكلتا عقيدته فى اتخاذه قرار المنافسة على رئاسة الجمهورية، هما تعزيز مبدأ التنافسية فى حب الوطن، إلى جانب تطبيق سياسات «يسار الوسط» المنبثقة عنها البرامج الاقتصادية والاجتماعية التى يتبناها الحزب منذ نشأته، ويؤمن بأنها كانت ولا تزال الأنسب للسواد الأعظم من الشعب، ويجد فيها سبيلًا واقعيًا لمعالجة آثار الوضع الاقتصادى الراهن، والحد من تنامى السياسات والبرامج الاقتصادية اليمينية، التى أثقلت وأرهقت كاهل الطبقة المتوسطة، وزادت من معاناة طبقة العمال والفلاحين ومحدودى الدخل فى مصر.

وأضاف: «قرار حزب الشعب الجمهورى للترشح لرئاسة الجمهورية ينبع من إيمان الحزب العميق فى هذه المرحلة الدقيقة بضرورة تقديم نموذج يحتذى به فى الواجب والمسئولية الوطنية، التى تفرض على الأحزاب الرصينة الإعداد الجيد، وإفراز الكوادر الحزبية ذات القدرة والكفاءة، والإلمام بمصالح الدولة وشئون الحكم الداخلية والخارجية فى إدارة البلاد، والدفع بهم إلى سدة الحكم لتولى المسئولية، مع التزام كامل بالنصوص الدستورية ذات الصلة بفترات الحكم، والحيلولة دون فراغ السلطة وترسيخ آلية التداول السلمى لها».

وشدد على أن الحزب يتخذ هذا القرار لأول مرة منذ نشأته، مستجيبًا لرغبة هيئة مستشاريه وقياداته التنظيمية وقواعده الشعبية، ويهدف من ورائه إلى ترسيخ التجربة الحزبية، وإضفاء جدية وقيمة مضافة فى مسار التعددية التى نص عليها دستور البلاد، وتعميق الحق الأصيل للناخبين فى تعددية الخيارات.

وتابع: «يتطلع الحزب قدمًا من خلال قراره هذا إلى تأدية واجبه الوطنى نحو الارتقاء بالحياة السياسية فى مصر، وإعلاء مبدأ السيادة للشعب»، موجهًا الدعوة لجميع قياداته التنظيمية الفرعية وقواعده الشعبية فى محافظات الجمهورية للالتفاف حول راية الحزب والالتزام بمبادئه والتوحد خلف قراره، ودعم مرشحه الرئاسى، وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق أهدافه نحو التحول الديمقراطى الرصين.

«الوفد» يمامة وبدراوى يسعيان للحصول على أصوات الهيئة العليا

شهد حزب الوفد على مدار الفترة الماضية انقسامًا داخليًا بسبب سعى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما ذكره أعضاء بالهيئة العليا للحزب.

وقال أعضاء إن قرار «يمامة» سلب حق أعضاء الهيئة العليا فى الترشح، ويمثل تحايلًا على نص المادة «١٩» مكرر من لائحة النظام الأساسى للحزب، التى تتحدث عن انتخابات داخلية فى حالة تعدد المرشحين.

وشن عدد من قيادات وأعضاء الوفد هجومًا لاذعًا على رئيس الحزب وعدد من قيادات الوفد على عدد من مجموعات «جروبات» التواصل على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بحزب الوفد، ما دفع رئيس الحزب لاتخاذ قرارات بفصل عدد من الأعضاء المشاركين فى الهجوم عليه.

وأصدر «يمامة» قرارًا بتكليف ياسر الهضيبى، السكرتير العام للحزب، بالتعامل الفورى والحاسم مع كل ما يُنشر على «جروبات» التواصل الاجتماعى على مختلف المنصات، مع منحه جميع الصلاحيات للتصدى للتجاوزات بجميع الطرق القانونية.

فى السياق نفسه، أرسل فؤاد بدراوى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنذارًا على يد محضر، لرئيس حزب الوفد، يخطره فيه بأنه يرغب فى خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وطالب بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال ١٥ يومًا، ثم دعوة الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال «بدراوى»، فى الإنذار، إن المادة ١٩ مكرر من لائحة النظام الداخلى لحزب الوفد المصرى تنص على أنه «إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، فإنها تدعو الهيئة الوفدية أو الجمعية العمومية لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا، وذلك بالاقتراع السرى».

كما أصدر عضو الهيئة العليا بيانًا أكد خلاله أن رئيس الحزب يمنع مؤسسات الحزب من الانعقاد، ويمتنع عن دعوة الهيئة العليا للانعقاد لإعلان قرارها بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما يخالف لائحة النظام الأساسى.

وتابع: «أعلن رئيس الحزب من طرف واحد أنه مرشح الحزب الوحيد؛ رغم أننى أعلنت رغبتى فى الترشح، ما يجب معه استدعاء الهيئة الوفدية للاختيار عن طريق الاقتراع السرى بيننا».

كما أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانًا لتفسير المادة الخاصة بخوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية وفقًا للائحة الداخلية الخاصة بالحزب، مؤكدة أنه نظرًا لعدم تمكن الهيئة العليا من الاجتماع لمناقشة بعض التفاصيل المختلف حولها بشأن تسمية مرشح الوفد فى انتخابات الرئاسة، نعلن نحن الموقعين على هذا البيان، رفضنا التام التفسيرات الخاطئة للمادة ١٩ مكرر من لائحة النظام الداخلى للحزب، ونؤكد: «أن هذه هى المادة الوحيدة التى تشير إلى خوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية، وهى تنص على ضرورة الاحتكام إلى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) فى حالة تعدد الراغبين، (ومن بينهم رئيس الحزب) فى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذى يتطلب أولًا عقد اجتماع رسمى للهيئة العليا بمقر الحزب، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاختيار من بين مرشحين متعددين عن طريق الاقتراع السرى».

وأضافت «الهيئة»: «نطالب الجميع باحترام لائحة الحزب التى تنص على أن دور الهيئة العليا يقتصر على إقرار موقف الوفد من المشاركة فقط، ونؤكد أننا لا يمكن أن نصمت أمام محاولات اغتصاب سلطة الهيئة الوفدية المنصوص عليها صراحة فى اللائحة، خاصة مع إعلان أكثر من مرشح رغبته فى خوض الانتخابات الرئاسية».

كما نشر المركز الإعلامى لحزب الوفد بيانًا مقتضبًا أكد فيه أن الهيئة العليا لحزب الوفد اجتمعت وقررت، بأغلبية الأصوات ووفقًا للائحة الحزب، اختيار «يمامة» مرشحًا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وقال رئيس حزب الوفد إنه أعلن عن ترشحه لرئاسة الجمهورية طبقًا لنص المادة ١٩ الخاصة باختصاصاته كممثل للحزب أمام القضاء وأى جهة خاصة أو عامة.

وأوضح أن له حق الترشح لرئاسة الجمهورية، وفقًا لنص لائحة الحزب، موضحًا أنه «لا صفة لأى من أعضاء الهيئة العليا منفردًا بإبداء الرغبة فى الترشح أو طلبها ما لم يسبق ذلك قرار رئيس الحزب بعدم الترشح، ثم قرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية»، مختتمًا: «إذا قرر رئيس الحزب وأعلن عن ترشحه لرئاسة الجمهورية فقد قضى الأمر».

«تيار الاستقلال»:«الهيئات الرسمية» تستقر على أحمد الفضالى

شهدت الأيام الماضية إعلان «تيار الاستقلال»، خلال اجتماعه الختامى الموسع فى منطقة غرب الدلتا، التى شملت ٣ محافظات هى: البحيرة والإسكندرية ومطروح، عن ترشيح المستشار أحمد الفضالى، رئيس التيار وحزب «السلام الديمقراطى»، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن المهندس إيهاب سلامة، مقرر عام هيئة «تيار الاستقلال»، عن موافقة الهيئات الفرعية للتيار بمختلف محافظات الجمهورية على قرار ترشيح «الفضالى».

وأوضح «سلامة» أن هذا القرار جاء عقب اجتماعات مكثفة خلال الشهرين الماضيين، وعلى ضوء إصرار الهيئات الرسمية لـ«تيار الاستقلال» على مستوى الجمهورية على ترشيح المستشار أحمد الفضالى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المنسق العام للحوار الوطنى: باب الترشح لن يفتح قبل 3 ديسمبر ٢٠٢٣

انتشرت شائعات كثيرة خلال الفترة الماضية حول تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما رد عليه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قائلًا: «الدستور نظم الأمر، والعالم يعرف نظامين فقط للحكم، أحدهما برلمانى؛ وهو القائم على أغلبية يخرج منها رئيس الحكومة، ويمكن خلاله تبكير الانتخابات. وهناك النظام الرئاسى، ومصر أقرب له؛ وهو نظام لا يعرف الانتخابات المبكرة أصلًا».

وأضاف «رشوان»: «الدستور المصرى عالج قضية انتخابات الرئاسة فى مادتين؛ فالفقرة الثانية من المادة ١٤٠ من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، وأيضًا المادة ٢٤١ مكرر، وهى مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات المقبلة».

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى جرى انتخابه فى ٢ أبريل ٢٠١٨، وتنتهى مدته يوم ٢ أبريل ٢٠٢٤، وبذلك يكون ٣ ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح».

وأشار إلى أن المادة ٢٠٩ من الدستور تعطى الهيئة الوطنية للانتخابات استقلالية لا تُعطى لهيئة أخرى فى الدولة، ورئيس الجمهورية لا يملك اختيار أعضائها، وهى المعنية فقط بإجراء وتنظيم الانتخابات دون غيرها، ومن يتحدثون عن انتخابات مبكرة لا يفهمون ما يقولون ويتحدثون عن شىء لم يرد فى الدستور، والبعض منهم تحدث عن إجراء ٣ انتخابات فى وقت واحد، رئاسية وبرلمانية ومحلية، فى حين أن ذلك غير ممكن ويمثل جهلًا بالغًا بالقانون.

شروط الترشح

المادة 140:

«يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا علي الأقل،ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

المادة 141:

«يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه، جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى».

المادة 142:

«يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».

المادة 143:

«ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية».

المادة 144:

«يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب».

المادة 241 مكرر:

«تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».