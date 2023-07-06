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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تصل لـ41 درجة.. الأرصاد تطالب المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس أثناء الذروة

الشمس
الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال هذه الأيام والمتوقع غدًا حتى أيام الأسبوع المقبل ستكون حول معدلات تتراوح بين 34 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية، وذلك بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى. 

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن المناطق الموجودة في جنوب البلاد مثل جنوب الصعيد ستصل إلى 41 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهناك ارتفاع في نسبة الرطوبة بشكل كبير، وهو ما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، فيكون المحسوس أعلى من هذه الدرجات من درجتين إلى ثلاث درجات. 

من جانبها، ناشدت الإعلامية دينا عصمت، جميع المواطنين بالابتعاد خلال فترات ذروة الحرارة عن الشوارع، مع الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه لتعويض الجسم عما يفقده.

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