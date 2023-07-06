مدرب المغرب قبل مواجهة مصر: المباريات النهائية تربح ولا تلعب

أمم أفريقيا تحت 23 سنة

تحدث عصام الشرعي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأوليمبي تحت 23 سنة، عن مواجهة منتخب مصر الأوليمبي في نهائي أمم أفريقيا.

وتقام المباراة النهائية بين المغرب ومصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024، في تمام الحادية عشر مساء السبت المقبل.

وكشف مدرب المنتخب المغربي في تصريحات نشرها موقع الكاف، عن رغبته في حصد اللقب خاصةً أن البطولة تقام على الأراضي المغربية.

وقال الشرعي "سعيد بالتأهل إلى الأوليمبياد بالتأكيد لقد كانت مواجهة مالي صعبة للغاية، وأريد أن أقدم التهنئة إلى مالي التي قدمت مباراة كبيرة للغاية".

أضاف "المباراة النهائية ستكون بين منتخبين عظيمين للغاية وبحضور جمهور رائع، لن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر سيدافع عن لقبه بالتأكيد وهو فريق رائع ومميز للغاية لكن سنقاتل وسنقدم كل ما في وسعنا، فالمباراة النهائية تُربح ولا تُلعب".