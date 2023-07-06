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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

9 قرارات قادت لطفرة في قطاع التجارة الخارجية خلال 10 سنوات (فيديو)

التجارة الخارجية
التجارة الخارجية

عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، مقطع فيديو يرصد أهم القرارات التي ساهمت في المتعلقة بالتجارة الخارجية.. وتشمل أبرز هذه القرارات:-

  • توقيع مصر و43 دولة أفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
  • الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.
  • تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة.
  • إصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصرية.
  • انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017م.
  • قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل.
  • قرار وزاري بتعديل لائحة قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات يقودها لهم الغير ووفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية.
  • قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
  • قرار وزاري بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

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