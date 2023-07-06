ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"دور البنك المركزى فى الاقتصاد المصرى" محاضرة متخصصة لطلاب كلية تكنولوجيا الإدارة بالألمانية

طلاب كلية تكنولوجيا
طلاب كلية تكنولوجيا

نظم قسم الاقتصاد بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة محاضرة لطلاب الكلية بالسنوات الدراسية المختلفة بعنوان "دور البنك المركزي في الاقتصاد المصري"، تم الاستضافة خلالها الخبيرتين الاقتصاديتين ماجدة غنيم مدير إدارة عامة بإدارة أسواق النقد والمال بقطاع الأسواق- ورنا عبدالرحمن رئيس قسم بقطاع السياسة النقدية بالبنك، بهدف تسليط الضوء على دور البنك المركزي باعتباره الجهة المنوط بها تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى، ومراقبة وتوجية النظام المصرفي للدولة، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بها والسيطرة على التضخم في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. 
تناولت المحاضرة عدداً من المحاور ذات الصلة، وذلك بتقديم شرح وافي لدور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي دعما لجهود الدولة في تحقيق ذلك بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بجــودة مناســبة وبأســعار معقولــة، وأهمية إجراءات السياسة النقدية في مصر باعتبارها إحدي السياسات الاقتصادية التي يتم استخدامها لتحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، وبالتالى يتحقق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، إضافة إلى توضيح إجراءات السياسة النقدية التي يتم اتباعها لمواكبة التطورات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أعربت الدكتورة هبة الله غنيم أستاذ مساعد قسم الاقتصاد بالكلية والمشرف على فاعليات أعمال المحاضرة، عن سعادتها وفخرها بكون المشاركتين بتقديم المحاضرة هما: "ماجدة غنيم– رنا عبدالرحمن" اللتين تشغلان تلك المناصب المرموقة بالبنك المركزى، كما أشادت بحرصهما على المشاركة بالحضور رغبة منهن على مد جسور التواصل مع الجامعة.

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

زوجها عذبها وقيدها بالحبال.. ملابسات فيديو مثير للجدل بالدقهلية

أستاذ موارد مائية: لا شىء اسمه الملء التدريجى ولكنه الخداع الإثيوبى المعتاد

ورقة عرفي وسهرة حمراء.. صغار يدفعن ثمن نزوات آبائهم تحت ستار الحب

غدًا.. حفل «الأساتذة ومدحت صالح» حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا