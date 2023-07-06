"دور البنك المركزى فى الاقتصاد المصرى" محاضرة متخصصة لطلاب كلية تكنولوجيا الإدارة بالألمانية

نظم قسم الاقتصاد بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة محاضرة لطلاب الكلية بالسنوات الدراسية المختلفة بعنوان "دور البنك المركزي في الاقتصاد المصري"، تم الاستضافة خلالها الخبيرتين الاقتصاديتين ماجدة غنيم مدير إدارة عامة بإدارة أسواق النقد والمال بقطاع الأسواق- ورنا عبدالرحمن رئيس قسم بقطاع السياسة النقدية بالبنك، بهدف تسليط الضوء على دور البنك المركزي باعتباره الجهة المنوط بها تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى، ومراقبة وتوجية النظام المصرفي للدولة، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بها والسيطرة على التضخم في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

تناولت المحاضرة عدداً من المحاور ذات الصلة، وذلك بتقديم شرح وافي لدور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي دعما لجهود الدولة في تحقيق ذلك بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بجــودة مناســبة وبأســعار معقولــة، وأهمية إجراءات السياسة النقدية في مصر باعتبارها إحدي السياسات الاقتصادية التي يتم استخدامها لتحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، وبالتالى يتحقق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، إضافة إلى توضيح إجراءات السياسة النقدية التي يتم اتباعها لمواكبة التطورات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أعربت الدكتورة هبة الله غنيم أستاذ مساعد قسم الاقتصاد بالكلية والمشرف على فاعليات أعمال المحاضرة، عن سعادتها وفخرها بكون المشاركتين بتقديم المحاضرة هما: "ماجدة غنيم– رنا عبدالرحمن" اللتين تشغلان تلك المناصب المرموقة بالبنك المركزى، كما أشادت بحرصهما على المشاركة بالحضور رغبة منهن على مد جسور التواصل مع الجامعة.