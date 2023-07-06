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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إصابة مستوطن فى إطلاق نار بـ"كدوميم" قرب نابلس

إطلاق نار بمستوطنة
إطلاق نار بمستوطنة كدوميم

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، إصابة مستوطن بجروح جراء إطلاق نار بمستوطنة كدوميم قرب نابلس.

كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كدوميم.

ويذكر، أن القوات الإسرائيلية قامت بشن هجوم مفاجئ على مخيم جنين خلال الأيام القليلة الماضية، كما تم إجبار المواطنين على ترك منازلهم ليلاً، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بفصل التيار الكهربائي ووقف تشغيل محطة المياه التابعة لهذه المنطقة لمدة لا تقل عن 48 ساعة متواصلة.

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