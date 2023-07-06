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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يهنئ الصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.

وأوفد الرئيس السيسي محمد عادل مختار، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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