خبير دولى: ألمانيا اعتبرت الإنفاق العسكرى أولوية فى ميزانية 2024

كشف عبدالمسيح الشامي، خبير العلاقات الدولية، عن تفاصيل إقرار ألمانيا مشروع ميزانية العام المقبل بعد مفاوضات شاقة في ألمانيا.

وقال خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن ألمانيا اعتبرت الإنفاق العسكري هو الأولوية الأولى في ميزانية 2024.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن ألمانيا أقرّت ميزانية 2024 بعد مفاوضات شاقة، موضحًا أن هناك تحولًا جديدًا في ألمانيا يعتبر الأول بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن هذا الأمر له خلفيات لا بد من النظر إليها ومنها الحرب الأوكرانية، التي كان لها أثر كبير في تغيير الاستراتيجيات في أوروبا، وربما موقع ألمانيا العالمي.