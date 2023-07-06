ديونه قتلته.. تفاصيل حفلة تعذيب جماعية لتاجر الغربية

قررت النيابة العامة بالغربية، حبس شخصين قاموا بعمل حفلة تعذيب استمرت عدة ساعات لتاجر مفروشات تعثر في سداد ديونه، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه مقيم في محافظة البحيرة ومدين لشخصين بمبلغ من المال عجز عن سداده فاتفق أصحاب الدين مع 3 آخرين على استدراجه لشقة في الغربية بزعم إنهاء الخلافات بينهم وقاموا بتعذيبه والتعدي عليه حتى الموت وإلقاء جثته في أحد المجارى المائية بمدينة قطور لإبعاد الشبه عنهم.

وتمكن قطاع الأمن العام من كشف غموض الحادث وضبط المتهمين والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية تلقى بلاغًا بالعثور على جثة (تاجر مفروشات، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية) بأحد المجاري المائية بدائرة المركز (تم انتشالها).

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (خمسة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركزى شرطة طنطا والمحلة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أربعة من المتهمين) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالاستدانة من اثنين منهم وتهرب من السداد، وعلى إثر ذلك استدرجه أحد المتهمين إلى محافظة الإسكندرية بزعم تسليمه بضائع "مفروشات" وعند وصوله اصطحبه باقي المتهمين عنوة داخل سيارة أحدهم (تم ضبطها) والتوجه به لمسكن خاص بإثنين من المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية واحتجازه به.

كما أضافوا بقيام المجني عليه بمماطلتهم في سداد المديونية ولدى اكتشافهم مماطلته تناوبوا التعدي عليه بالضرب حتى فوجئوا بوفاته فقاموا بنقل جثته بالسيارة المضبوطة والتخلص منها بمحل العثور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.