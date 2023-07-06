انتشال جثة طفل من ترعة السويس بالإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، من انتشال جثمان الطفل الذي سقط هو ودراجته، ظهر اليوم، في ترعة السويس بمنطقة الربيعية التابعة لقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

وتم نقل جثمان الطفل فور انتشاله جراء عمليات البحث التي استمرت لعدة ساعات إلى مشرحة مستشفى فايد المركزى ليكون تحت تصرف النيابة.

وتلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارًا، يفيد بسقوط طفل بدراجته في ترعة السويس بمحافظة الإسماعيلية وتحديدًا بمنطقة الربيعية التابعة لقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة ودفعت قوات الإنقاذ النهري في الإسماعيلية وبناء على توجيهات اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بفرقة إنقاذ للبحث عن الطفل المفقود.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا طفلًا من سكان المنطقة يسقط بترعة السويس ويدعي محمود ناصر أحمد شحاتة، ويبلغ من العمر 13 عامًا.