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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوجها عذبها وقيدها بالحبال.. ملابسات فيديو مثير للجدل بالدقهلية

زوجها عذبها وقيدها
زوجها عذبها وقيدها بالحبال

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع مركز شرطة منية النصر من ضبط شخص بعد انتشار فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح توثيق سيدة وتعذيبها أعلى منزلها فى الدقهلية.

تعود أحداث الواقعة برصد الجهات الأمنية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة موثقة اليدين أعلى سطح منزل، وبها آثار تعذيب بالوجه والرأس.

وبفحص محتوى الفيديو من قبل الجهات الأمنية المختصة، تم التوصل إلى أن الفيديو تم تصويره عن طريق أحد جيران السيدة المتواجدة داخل الفيديو، منذ ما يقرب من شهر، وأن السيدة تدعى "بثينة. و" 18 عامًا، من الوادي الجديد، ومتزوجة من "أحمد. م"، ميكانيكي، ومقيم بقرية الجنينة مركز منية النصر. 

وقامت قوات الأمن بضبطه منذ ذلك الحين، ورفضت الزوجة تحرير محضر لإدانة الزوج، وتم تحرير مذكرة تصالح بينهما منذ ذلك الحين.

وألقت قوات الأمن القبض على الزوج مرة أخرى صباح اليوم، وذلك بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توجهت قوة أمنية لمنزل الزوج الذي حاول الفرار خارج المنزل، وباءت محاولاته بالفشل، وألقي القبض عليه، وتم التحفظ على الزوج واستدعاء الزوجة ووالدة الزوج لسؤالهما داخل مركز شرطة منية النصر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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