خبير يوضح دلالة تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا

كشف أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن دلالة تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا في هذا التوقيت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هذه الاتصال يعكس العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا والتي شهدت طفرة متميزة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الاتصال يعكس الإطار المؤسسي الذي العلاقتين بين الدولتين ومنها التشاور المستمر بين زعماء البلدين في إطار من التنسيق ومواجهة التحديات المختلفة وتنسيق الجهود المصرية والإيطالية في التعامل مع التحديات الحالية.

وأشار إلى أن الاتصال يأتي في توقيت مهم في ظل استمرار الأزمات العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والهجرة الغير مشروعة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.