"القاهرة الإخبارية": لا خسائر بعد استهداف إسرائيل مناطق حدودية مع لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إنه لا توجد خسائر مادية أو بشرية بعد استهداف إسرائيل مناطق حدودية مع لبنان.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الهدوء الحذر يسود المناطق الحدودية للبنان، موضحًا أن القذائف الصاروخية الإسرائيلية استهدفت مناطق مفتوحة وغير مأهولة بالسكان ولا توجد بها أي منشآت أو مشروعات تسبب أضرارًا مادية.

وأشار إلى أن قوات يونيفيل تسعى لاحتواء التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل من أجل استعادة الأمن والاستقرار، موضحًا أن القذائف الصاروخية الإسرائيلية تعتبر إنذارًا للمسلحين داخل الجنوب اللبناني.

وتابع: "هذه الرشقات الصاروخية مجرد رد فعل غاضب من استخدام الأراضي اللبنانية في إطلاق صواريخ تجاه الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل".