"CIB" يُعلن نتائج التحول الرقمي للربع الأول من 2023

تعكس نتائج التحول الرقمي للبنك التجاري الدولي للربع الأول من عام 2023، نموًا ملحوظًا في إقبال العملاء على خدمات ومنصات البنك الرقمية، مما ساهم في تسريع تحقيق أهداف CIB للتحول الرقمي.

وأعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن أبرز نتائج استراتيجية التحول الرقمي الخاصة به، حيث نجح البنك في تحقيق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتحسين التجربة البنكية الرقمية للعملاء، وترسيخ مكانته الرائدة في تقديم أفضل الخدمات البنكية باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية.

وضخ CIB المزيد من الاستثمارات في الحلول التكنولوجية والابتكارية لضمان حصول العملاء على أحدث الخدمات البنكية الرقمية، كما أطلق البنك العديد من المبادرات الرقمية لتعزيز جودة الخدمات وتجربة العملاء.

وخلال عام 2022، ارتفع حجم المعاملات البنكية الرقمية التي يتم إجراؤها من خلال الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول بنسبة 57٪، ، كما زادت قيمة المعاملات التي تتم عبر القنوات الرقمية بنسبة 43٪ لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه مصري. كما ارتفع عدد العملاء المشتركين في خدمة الإنترنت البنكية بنسبة 25٪ سنويًا

وخلال الربع الأول من عام 2023 ومقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بلغ حجم المعاملات المسجلة التي تمت عبر القنوات الرقمية 30 مليون معاملة، بقيمة 474 مليار جنيه، وهو ما يشكل زيادة بواقع 83٪ من حيث القيمة والتي من المتوقع أن تصل الى قرابة 2 ترليون جنيه بنهاية عام 2023.

كما أطلق CIB برنامج "بنك المستقبل" خلال عام 2020، وهو إحدى المبادرات الرقمية التي أطلقها البنك، والذي تم تطويرها لتشمل الخدمات المقدمة لقطاع الخدمات المصرفية للأعمال في منتصف عام 2022؛ بهدف تشجيع العملاء على استخدام قنوات البنك الرقمية لتنفيذ المزيد من المعاملات اليومية رقميًا بدلًا من زيارة الفروع.

وفي إطار برنامج بنك المستقبل، بلغت نسبة ربط الشهادات والودائع لأجل التي قام العملاء بتنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية البنكية 51٪ من اجمالي العمليات المنفذة بالبنك بحلول الربع الأول من عام 2023 ، بينما وصل نسبة فتح الحسابات الإضافية إلى 77٪ في نفس الفترة،. وزاد الإقبال على تحميل تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول بنسبة 19% ليصل إلى 1.8 مليون عملية تحميل مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ويرجع هذا النمو الملحوظ في نتائج الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى جهود البنك المستمرة لتعزيز إمكانيات التطبيق، وتوفير المنتجات والخدمات الرقمية الابتكارية لتزويد العملاء بتجربة بنكية آمنة، وسهلة الاستخدام وصديقة البيئة، وهو ما ساهم في زيادة إقبال العملاء على تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول لتصبح القناة الرقمية المفضلة لديهم حيث تمكنهم من الوصول إلى معظم الخدمات البنكية في أي وقت ومن أي مكان.

كما شهدت خدمة الإنترنت البنكي للشركات ” “CIB Business Online زيادة كبيرة في إقبال العملاء عليها، حيث أصبح العديد من العملاء يعتمدون عليها بشكل كامل في إتمام المعاملات التجارية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المشتركين في المنصة بنسبة 80٪، بعد إطلاق برنامج بنك المستقبل، فضلًا عن ذلك، شهدت تحويلات عملاء قطاع الخدمات المصرفية للأعمال التي يتم إجراؤها داخل الفروع انخفاضًا بنسبة 50٪ بعد تقديم هذه الخدمة من خلال البرنامج، مما يعكس ثقة العملاء بالمنصة والخدمات الرقمية المقدمة لهم.

بالإضافة إلى ذلك، عكف البنك على توسيع قاعدة عملائه عبر توفير خدمة المدفوعات الإلكترونية الحكومية للشركات من خلال منصة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS)، وترسيخ مكانة رائدة في السوق فيما يتعلق بتوفير هذه الخدمات وفقًا لعدد المعاملات التي تم إجراؤها. وبحلول الربع الأول من عام 2023، ارتفع عدد معاملات المنصة بنسبة 96٪، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 ليصبح بذلك CIB هو البنك الرائد في السوق المصري من حيث حجم معاملات المدفوعات الإلكترونية الحكومية للشركات، بحصة سوقية بلغت 34٪.

جدير بالذكر أن نجاح CIB في تسريع تطبيق التحول الرقمي هو مثال يحتذى به، حيث نجح في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لخلق قيمة لعملائه وتعزيز الكفاءة في نموذج التشغيل الخاص به.

وقد تم تكليل جهود CIB في التحول الرقمي بحصوله على العديد من الجوائز المرموقة بفضل باقة المنتجات والخدمات الرقمية التي يقدمها لعملائه، وتشمل هذه الجوائز، جائزة أفضل بنك لإدارة النقد، وأفضل مزودي تمويل التجارة على المستوى المحلي، وأفضل مزود لتمويل سلسلة التوريد في إفريقيا من جلوبال فاينانس، وجائزة أفضل بنك لتمويل التجارة للعام - جوائز ميد للتميز المصرفي.

وفي هذا السياق، قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي، إن البنك يفخر بنتائج استراتيجية التحول الرقمي الخاصة به، والتي تعكس التزامه بتزويد عملائه بأفضل تجربة بنكية ممكنة.

وأضاف أن البنك استثمر في تطوير البنية الأساسية التكنولوجية لتقديم خدمات فائقة الجودة عبر جميع قنواته. كما يؤمن البنك أن التحول الرقمي لعملياته لا يمثل ميزة تنافسية بالنسبة له فحسب، ولكنه أيضًا محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر.