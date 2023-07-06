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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عامل دليفرى من الطابق 12 فى دار السلام

جريدة الدستور

سقط عامل دليفري من داخل أسانسير في الطابق الـ12 بمنطقة دار السلام بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، وتحولت جثته إلى أشلاء، وانتقل رجال الشرطة والإسعاف لمكان الواقعة.

وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، فور تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل دليفري بداخل عقار بالمنطقة.

وطلبت النيابة العامة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه واستدعاء شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة.

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