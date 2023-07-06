سقوط عامل دليفرى من الطابق 12 فى دار السلام

سقط عامل دليفري من داخل أسانسير في الطابق الـ12 بمنطقة دار السلام بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، وتحولت جثته إلى أشلاء، وانتقل رجال الشرطة والإسعاف لمكان الواقعة.

وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، فور تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل دليفري بداخل عقار بالمنطقة.

وطلبت النيابة العامة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه واستدعاء شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة.