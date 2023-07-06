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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب وإصابة شقيقه فى انقلاب سيارة على "الصحراوى الغربى" بسوهاج

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه في انقلاب سيارتهما على الطريق الصحراوي الغربي اتجاه "جرجا-بيت داود" بسوهاج، واشتعالها، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى جرجا واشتعال النيران في السيارة واحتراقها ووجود متوفى ومصاب، تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث، وتم رفع آثاره عقب إخماد الحريق بالسيارة، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى العام بجرجا والمستشفى الجامعى بسوهاج.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه خلال سير سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى اتجاه جرجا بيت داود وقع حادث انقلاب سيارة على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن الحادث اشتعال النيران في السيارة وإصابة "م . إ . ح" 28 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، ووفاة شقيقه "م . إ .ح 25" سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهة التحقيق.

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