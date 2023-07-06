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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة.. لاعب الإسماعيلى اعترف للحكم أحمد الغندور بلمس الكرة يده قبل أن تسكن شباك الأهلى

جريدة الدستور

كشف مصدر داخل لجنة الحكام عن أن محمد حسن لاعب الإسماعيلي، اعترف للحكم أحمد الغندور، الذى أدار مباراة الأهلي والإسماعيلي، بأن الكرة لمست يده قبل أن تسكن شباك الأهلي. 

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اعتراف اللاعب يؤكد صحة قرار طاقم تحكيم المباراة.

وكانت الساعات الأخيرة عقب انتهاء مباراة الأهلى والإسماعيلي قد شهدت هجومًا شديدًا من جانب الإسماعيلي على لجنة الحكام واتحاد الكرة؛ بسبب عدم احتساب الهدف الذي أحرزه محمد حسن.

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