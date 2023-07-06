وفد "صحة النواب" يتفقد جامعة السويس

زار وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، وأعضاء اللجنة، المستشفى الجامعي الملحق بمبنى مجمع الكليات الطبية بجامعة السويس بصحبة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ الإقليم، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية.

واستقبل الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور عبدالرحمن الطحّان، عميد كلية الطب، الوفد البرلماني وقدّم الطحان شرحًا تفصيليًا لأقسام جامعة السويس وكلية الطب تمهيدًَا لبدء العمل بمستشفى الجامعة التي أكد أعضاء الوفد أهميتها في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.

وتفقد الوفد البرلماني أقسام المعامل والصيدلية داخل مبنى العيادات الخارجية، وكذلك قسم العمليات والطوارئ بمستشفى السويس الجامعي.

وقال عميد كلية الطب إن المستشفى الجامعي مقام على مساحة 40 ألف متر مسطح مقسمة على 4 أدوار، وتضم 260 سريرًا للإقامة بالأقسام الداخلية، و24 سرير عناية مركزة و15 غرفة عمليات، و25 حضانة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين.

كما يضم المستشفى قسم طوارئ بقوة 26 سريرًا، ويجري تجهيزه خلال الفترة الحالية بالمعدات والمستلزمات المطلوبة لافتتاحه واستقبال المرضى من أهالي السويس في أقرب وقت.

يذكر أن وفدًا برلمانيًا من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، قام بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبدالحميد، والنائبة إيناس عبدالحليم، والنائبة أمنية رجب، والنائب محمود أبوالخير، والنائبة ميرفت عبدالعظيم، والنائب محمود العزب، والنائب أحمد دندش، والنائب محمود مشعل، والنائبة سمر سالم.