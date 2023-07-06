حقيقة فيديو سرقة موظف بالإكراه فى عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمنًا ادعاءً كاذبًا لأحد الأشخاص بقيام آخرين بالتعدي عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا ادعاء أحد الأشخاص بقيام (3) آخرين "من جنسية إحدى الدول الإفريقية" بالتعدى عليه وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم والاستيلاء منه على مبلغ مالي عقب قيامه بسحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلي بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل للشاكي (موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وباستدعائه وسؤاله قرر بقيام (3) أشخاص بالتعدي عليه وإحداث إصابته المشار إليها، والاستيلاء منه على مبلغ مالي على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وبإعادة مناقشة المذكور عدل عن أقواله واعترف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه لدى أصدقائه، اختمر في ذهنه اختلاق الواقعة وفى سبيل ذلك قام بإحداث إصابته المنوه عنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.