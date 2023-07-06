أستاذ دراسات بيئية: الدولة المصرية ملتزمة بتقليل انبعاثات الكربون

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية ملتزمة بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتحقيق التنمية المستدامة 2030، هذه التنمية التي تهدف لبناء اقتصادي منخفض الانبعاثات.

وأكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن قطاع الطاقة يسبب انبعاثات تبلغ نسبتها 64,5% من إجمالي الانبعاثات، ومصر لا تمثل بالنسبة للانبعاثات العالمية نسبة كبيرة، ولكن هذا القطاع هو الذي يحتل المرتبة الأولى من جملة الانبعاثات في مصر.

الطاقة الجديدة والمتجددة

وأضاف، في حديثه، أن الدولة المصرية استهدفت تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقريباً بنحو 69,9 مليون طن بحلول 2030، وهذه النسبة كبيرة مقارنة بحجم النمو السكاني المصري، والذي يحتاج إلى قدر كبير من الطاقة في ظل عوامل التنمية التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المنطقة اللوجستية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقناة السويس سيعمل على إحداث نقلة نوعية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المنطقة اللوجستية

وتابع: "الدولة المصرية تؤكد دورها الريادي في المنطقة العربية والإفريقية بعد استضافتها مؤتمر كوب 27".

واستطرد: "لن تستطيع الأجيال القادمة العيش في بيئة بها تغيرات مناخية حادة، حيث أصبح العالم الآن يشهد بعض المؤشرات الأولية لتلك التغيرات، مثل جفاف الأنهار، وحرق الغابات، وتغير مناخ الكثير من الدول، وارتفاع درجة حرارة الكوكب".