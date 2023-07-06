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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق شقة في حدائق الأهرام

حريق شقة
حريق شقة

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، وتم إخماد النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا باشتعال حريق بشقة سكنية في حدائق الأهرام، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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