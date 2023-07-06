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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التحقيق فى انهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار مكون من طابقين بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية، والذي تسبب في وفاة مسن وإصابة آخر، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير بحالته، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع إسماعيل بجوار مسجد كشك، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبيّن بالمعاينة والفحص، أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يُدعى "طارق محمد حسن عبداللطيف"، 60 سنة، وتم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية، وتم وضع الحواجز لحماية المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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اتخاذ الإجراءات اللازمة الإسكندرية التحقيق في مصرع الحماية المدنية انتشال جثمان انهيار عقار قديم تشكيل لجنة هندسية

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