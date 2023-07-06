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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منسق جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس لبحث التعاون المشترك

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، والمشرفة على قسم اللغة اليابانية، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الأثار الأسبق وعميد كلية الآثار جامعة عين شمس السابق ، بمقر كلية الألسن بجامعة عين شمس،هاتسوكو أوكومورا، منسق جامعة هيروشيما بمكتب الجامعة بالقاهرة، لمناقشة علاقات التعاون بين كلية الألسن جامعة عين شمس وجامعة هيروشيما على خلفية القيام بإجراءات تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة هيروشيما. 

تطرق الحديث إلى العلاقات المتميزة التي تربط مصر واليابان ودور التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة هيروشيما في تقوية هذه العلاقات المميزة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التبادل العلمي بين الجامعتين بهدف توفير المزيد من المنح الدراسية لطلاب الليسانس والباحثين في الدراسات العليا من الهيئة المعاونة بقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

من الجدير بالذكر أن جامعة هيروشيما تعد واحدة من أكبر وأهم الجامعات الحكومية في اليابان، وتحتل مرتبة مرتفعة للغاية محليا وعالميا في اليابان من بين أكثر من ٧٠٠ جامعة يابانية.

الدكتورسلوى رشاد كلية الالسن جامعة عين شمس وزير الآثار الأسبق ممدوح الدماطى منسق جامعة هيروشيما جامعة هيروشيما

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