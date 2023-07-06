وفد "صحة النواب" يزور مجمع السويس الطبى: يستوعب 426 سريرًا بتكلفة 4 مليارات

اصطحب اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، في زيارة ميدانية لمجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية للوقوف على مدى انتهاء أعمال التطوير والتجهيزات لأقسام المجمع، تمهيدًا لبدء منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان).

واستعرض الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام الرعاية الصحية بمحافظة السويس، خطوات أعمال تجهيز مجمع السويس الطبي أمام وفد لجنة الصحة والمحافظ بتكلفة 4 مليارات جنيه علي مساحة 35 ألف متر مربع ويحتوي المجمع على 10 مبان رئيسية تشمل أقسام الطوارئ والأشعة والتعقيم والمشرحة والعناية الرمزية الرئيسية وقسم العمليات الجراحية ووحدة العناية بأمراض القلب، بجانب أقسام الأشعة والصيدلية والعيادات الخارجية، وتستوعب 426 سريرًا، بخلاف 110 أسرة عناية مركزة، و54 حضانة، كما يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة 26 مركزًا طبيًا على مستوى المحافظة.

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبدالحميد والنائبة إيناس عبدالحليم والنائبة أمنية رجب والنائب محمود أبوالخير والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائب محمود العزب والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.