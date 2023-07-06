"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads

في ظل التحديات والقيود التي تواجه المنصات الإعلامية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعلن مؤسسة الدستور للصحافة والنشر عن انضمامها إلى منصة "Threads"، التي أطلقتها شركة "Meta"، لتتيح مساحة أكبر للتعبير والحوار البناء.

وتهدف مؤسسة الدستور للصحافة والنشر من خلال مبادرتها إلى اتخاذ هذه الخطوة إلى التأكيد على أهمية الإعلام الرقمي الحر والمستقل، والسعي نحو تقديم أفضل خدمة إعلامية لجمهورنا.

ندعوكم لمتابعة حسابنا الجديد على منصة "Thread" عبر الرابط: https://www.threads.net/@eldostoregypt ، حيث سنواصل تقديم التغطية الإخبارية الموثوقة والمحتوى المعمق.

نشكركم على ثقتكم الدائمة في مؤسسة الدستور، ونتطلع إلى الاستمرار في خدمتكم على هذه المنصة الجديدة.